Eskişehir'de Minibüs Kazası: Yaralanan Çift Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde minibüsün yön levhasına çarpması sonucu yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Derya Kayıhan (34) idaresindeki 43 ACF 537 plakalı minibüs, Eskişehir- Ankara kara yolunun Mahmudiye geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı.

Kazada sürücüyle yanındaki eşi Halil Kayıhan (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çift, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.