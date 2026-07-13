Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir\'de Motosiklet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı
13.07.2026 21:45
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Eskişehir'de motosiklet ve otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, motosiklet çarpıştığı otomobilin üzerine düştü.

Kaza, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. K.O. yönetimindeki 26 APB 268 plakalı motosiklet ile H.S. idaresindeki 16 KBL 83 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet, otomobilin kaputuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile motosiklette yolcu konunumundaki H.İ.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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