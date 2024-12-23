Eskişehir'de Öğrenci Kulüpleri Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Eskişehir'de Öğrenci Kulüpleri Buluşması Gerçekleşti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, üniversite kulüpleri temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve belediyenin gençler için hayata geçirdiği projeleri anlattı.

23.12.2024 14:42
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Üniversite Kulüpleri Buluşması" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp temsilcilerinin taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir'de öğrenciler için hayata geçirdiği projeleri de anlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda yapılan buluşmada Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, kulüp temsilcilerinin de taleplerini dinledi.

Kentte Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için birçok çalışma yürüttüğünü dile getiren Ünlüce, "Bugün burada sizlerin öneri, talep, varsa şikayetlerinizi dinlemek için bir araya geldik. Böylece şehirde birlikte hareket ederek, sizlerin genç fikirleriyle daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz" dedi.

Sırayla söz alan öğrenci kulübü temsilcileri, Eskişehir'deki üniversite yaşamları ve kentle ilgili fikir, proje ve önerilerini Başkan Ünlüce'ye ilettiler. Öğrenciler başta ulaşım konusu olmak üzere, belediye etkinlikleri, şehirde gençlerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar hakkında sorular yöneltti.

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı, öğrenci abonman kart, ulaşımda gece seferleri, günaydın çorbası, ücretsiz çamaşırhane hizmeti, atölye çalışmaları, kurslar, psikolojik danışmanlık, kütüphane ve ödünç kitap hizmetleri, ders çalışma alanları, bilgisayar kullanım alanları, birimlerde internet erişimi, kız öğrenci misafirhanesi, burs desteği, geziler ve kamplar hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Öğrenci Kulüpleri Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika

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