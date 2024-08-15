Eskişehir'de Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Eskişehir\'de Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaşarak gökyüzünü kapladı. Vatandaşlar, duman nedeniyle kızıla dönen güneşi fotoğraflayıp, videosunu çekti.

15.08.2024 19:39
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ESKİŞEHİR'de gökyüzü, Bolu'daki orman yangınının dumanıyla kaplandı. Vatandaşlar yoğun duman tabakası nedeniyle kızıl renge dönen güneşi fotoğraflayıp, videosunu çekti.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde öğle saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrarken, yükselen yoğun duman, kısa sürede Eskişehir'e ulaştı. Kentte gökyüzü duman tabakasıyla kaplandı. Güneşi kapatan yoğun duman tabakası, şehri karanlığa gömerken, güneş ise kızıla döndü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Orman Yangınından Kaynaklanan Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Son Dakika
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