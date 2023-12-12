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Eskişehir'de otomobil hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobil hırsızları tutuklandı

Eskişehir'de 4 ayrı araçta yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda suç eşyası olduğu değerlendirilen birçok malzeme ele geçirildi.

Eskişehir\'de otomobil hırsızları tutuklandı
12.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde 2-12 Aralık'ta 4 ayrı araçta yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin Z.D, C.M. ve F.Y.P olduğunu belirledi.

Operasyon sonucu yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, suç eşyası olduğu değerlendirilen 6 oto teyp, 8 hoparlör, pandizot (otomobillerin arka koltuklarıyla arka camı arasına yerleştirilen yarı esnek veya sert malzeme), 2 anfi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobil hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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