Eskişehir'de otomobil ile kamyon çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobil ile kamyon çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı

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Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Zümrüt Bulvarı'nda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Eskişehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.A.Ö. idaresindeki 71 DS 867 plakalı otomobil, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Zümrüt Bulvarı'nda A.T. idaresindeki 26 AEK 311 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.A.Ö. ve otomobilde bulunan N.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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