Eskişehir'de Sahte Alkol Operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, T.A'nın piyasaya sahte etil alkol sürdüğü bilgisine ulaştı.
T.A'nın adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 85 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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