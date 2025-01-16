Eskişehir'de Sigara İzmaritlerine Karşı Protesto Eylemi - Son Dakika
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Eskişehir'de Sigara İzmaritlerine Karşı Protesto Eylemi

Eskişehir\'de Sigara İzmaritlerine Karşı Protesto Eylemi

Gürleyik Doğal ve Kültürel Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri, sokakta yaptıkları eylemle sigara izmaritlerinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Dernek başkanı Halit Gürsoy, izmarit kirliliği nedeniyle ceza yazılması gerektiğini vurguladı.

16.01.2025 18:43  Güncelleme: 18:46
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ESKİŞEHİR'de Gürleyik Doğal ve Kültürel Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri, yere atılan sigara izmaritlerinin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar verdiğini belirterek, sokakta eylem yaptı. Dernek Başkanı Halit Gürsoy, izmarit kirliliği yaratanlara ceza yazması için gerektiğini belirterek, "Canlıların ölümüne sebep olan izmarit içinde bulunan plastiğin oluşumunda selüloz asetat ve kurşun-nikotin toprağa, suya ve çimlere atıldığında olumsuz etkileri bilinmektedir" dedi.

Gürleyik Doğal ve Kültürel Hayatı Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri, Odunpazarı ilçesi Yediler Parkı'nda bir araya geldi. Sigara izmaritlerinin insan sağlığının yanı sıra çevre sağlığını da tehdit ettiğini belirten dernek üyeleri, 'İzmarit füzelerini yerlere atmayın' yazılı pankart açarak protesto eylemi yaptı. Yere sigara izmariti atmanın tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun gereğince de yasak olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Halit Gürsoy, izmaritlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar verdiğini söyledi. İnsanlarda sigara izmaritlerinin yere atılmaması konusunda farkındalık yaratmak için eylem yaptıklarını kaydeden Gürsoy, çevreyi kirletenlere şarkı söyleyerek tepki gösterdi.

'KENDİLERİNE VERDİKLERİ ZARAR, KENDİ TASARRUFLARIDIR'

İzmarit kirliliği yaratanlara ceza yazması için yetkilileri göreve davet eden Halit Gürsoy, "Son yıllarda sigara kullanan yurttaşlarımızın kendi sigara keyfini giderdikten sonra ulu orta yerlere attıkları izmaritler nedeniyle insanları ve başta kuşlar olmak üzere doğada yaşayanlara telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini yaşayıp, görüyoruz. Üzülerek bu konuda eylem yapmak zorunda kaldık. Otobüs durakları başta olmak üzere yerdeki izmaritlerin hem görsel açıdan hem de çevre sağlığı açısından oluşturduğu kirliliktir. Sigara içen insanların kendilerine verdikleri zarar, kendi tasarruflarıdır. Kendilerine bir yerden zarar verirken, yerlere attıkları izmaritlerle kötü alışkanlığı olmayan insanlara ve diğer canlılara zarar vermeye hakları yoktur. Eskişehir'de rögar ızgaralarına yakın yerlerde atılan izmaritler su yoluyla Porsuk Çayı'na ulaştığı, başta balıkların ve diğer yaşayan canlıların yok olmasına sebep olması bilinmelidir. İzmaritler, kanatlı canlıların teması halinde ölümüne sebep olmaktadır. Canlıların ölümüne sebep olan izmarit içinde bulunan plastiğin oluşumunda selüloz asetat ve kurşun-nikotin toprağa, suya ve çimlere atıldığında olumsuz etkileri bilinmektedir" diye konuştu.

Halit Gürsoy, konuşmasının ardından dernek üyeleriyle birlikte eylem yaptıkları Yediler Parkı'nda yere atılan sigara izmaritlerini topladı.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Sigara İzmaritlerine Karşı Protesto Eylemi - Son Dakika

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