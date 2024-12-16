Eskişehir\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

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ESKİŞEHİR'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ayağından yaralanıp kaçan Murat I., olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gizlice izlerken yakalandı. Murat I. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Cihan G. ve Emrah K. ile Murat I. arasında mekanın kapısında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından silahla vurulan Murat I., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah K. ve Cihan G. polis ekipleri tarafından eğlence mekanı önündeki bir araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Bacağından yaralanan Murat I.'nın da yaklaşık 350 metre ilerideki çalılıklar arasından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını izlediği fark edildi. Ekipler, Murat I.'yı da kaçmaya çalışırken yakaladı. Murat I., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.