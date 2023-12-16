Eskişehir\'de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 'Kafes-18' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanıp, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 'Kafes-18' adı verilen operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Çanakkale ve Ağrı'da özel harekat destekli 300 polisin katıldığı baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 27 değişik çaplarda mermi, 1 telsiz ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda Eskişehir'de gözaltına alınan 1'i kadın 20 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle, elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Eskişehir Adliyesi'ndeki 20 şüpheli ile diğer illerde gözaltına alınan, ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan toplam 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğer 12 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak', 'Örgüt kapsamında silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hakaret' ve 'Suç üstlenmek'le suçlanıyor.