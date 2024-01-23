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Eskişehir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı, polis tarafından yakalandı ve işlemleri devam ediyor.

Eskişehir\'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı
23.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:31
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı'nda gece E.T. ile C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. tarafından yanında bulunan tabancayla yaralandığı iddia edilen C.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise E.T'yi kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 4 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 kartuşla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis tarafından öğrencilere "Dijital Bağımlılık Eğitimi" verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, çocuk ve gençlerin çağın hastalığı olan dijital bağımlılıktan korunması amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile ortaklaşa hazırlanan "Dijital Bağımlılık Eğitimi" 72 ortaokul ve lisede 8 bin 773 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitime katılan öğrencilerden 300 kişiye Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile işbirliği içinde algı/tutum konulu anket çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda verilen eğitimlerin gençlerin algı/tutumlarında olumlu yönde değişikliğe neden olduğu, eğitimlerin öğrenciler üzerinde etkili olduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri devriye faaliyetleri gerçekleştirdi

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesi Şehir Sokağı ve bağlı ara sokaklarda devriye ve trafik ekipleri ile yaya timlerce uygulama yapıldı.

44 kişi ve 11 aracı sorgulayan ekipler, 1 aracın sürücüsüne "alkolü araç kullanmaktan" 6 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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