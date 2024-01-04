 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şerif Ahmet Bal yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir\'de trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
04.01.2024 - 15:11,
Abone Ol

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir- Ankara kara yolunda Sivrihisar yönüne seyreden Şerif Ahmet Bal (64) idaresindeki 06 CIG 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücünün araçta sıkışarak ağır yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Ahmet Bal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sivrihisar, Eskişehir, Ahmet Bal, İtfaiye, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement