Eskişehir\'de uluslararası öğrenciler için 2026-2027 eğitim planı masaya yatırıldı

Eskişehir'de uluslararası öğrenciler için 2026-2027 eğitim planı masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de uluslararası öğrencilere yönelik koordinasyon toplantısında 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışmaları ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katıldığı toplantıda uluslararası öğrencilerin gelişimi ve kurumlar arası işbirliği değerlendirildi.
Eskişehir'de uluslararası öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantıda, geçen eğitim öğretim yılında uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hedefler ve planlanan faaliyetler ele alındı.
Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.
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