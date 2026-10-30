Eskişehir\'de uluslararası öğrenciler için 2026-2027 eğitim planı masaya yatırıldı

Eskişehir'de uluslararası öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, geçen eğitim öğretim yılında uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hedefler ve planlanan faaliyetler ele alındı.

Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.