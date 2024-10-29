Eskişehir'de 'Zamansız Kadınlar' Tiyatro Gösterisi Büyük İlgi Gördü

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zamansız Kadınlar" tiyatral gösterisi, vatandaşların beğenisini kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında "Zamansız Kadınlar" tiyatral gösterisi, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu gösteri, Cumhuriyet tarihinin ilklere imza atan, yaşadıkları çağın ötesine geçen kadınlarının hayat hikayelerini sahneye taşıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın devrimidir. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, dünya henüz pek çok konuda gerideyken, Türk kadınları 1934'te seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Kurtuluş Savaşı'nda yer alarak ve Cumhuriyet'e sahip çıkarak kararlılıklarını gösteren kadınlarımızı 'Zamansız Kadınlar' tiyatralinde izleyeceğiz. Onlara buradan selam olsun. Meclis Üyemiz İnci Şentuna başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla ve cesaretle kutlamalar yapmanın en önemli görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Şu anda burada, Türk kadınının geçmişten bugüne verdiği mücadelenin bir kesitini izleyeceğiz. Cumhuriyet olmasaydı kadınlarımız bugün burada olmazdı, kadınlarımız olmasaydı da Cumhuriyetimiz olmazdı; ikisinin birlikte sonsuza kadar yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Gösteriye ayrıca CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna ve çok sayıda sanatsever katıldı. Seyirciler, sahnelenen güçlü kadın figürlerinin hikayelerini ilgiyle izledi.

Gösteri sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İlknur Güntürkün Kalıpçı'ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.