Eskişehir\'deki Barajlardaki Su Doluluk Oranı Arttı

Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda doluluk, 2023 yılının aynı dönemine göre arttı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılandığı Porsuk Barajı'nda 1 yıl önce 175,1 milyon metreküp seviyesinde kalan su miktarı bugünlerde 248,8 milyon metreküp oldu.
Seyitgazi Ovası'nı sulayan barajlardan Kunduzlar'da nisan ayı başı itibarıyla 13,6 milyon metreküp su bulunurken, geçen yıl bu barajda aynı tarihte 9,7 milyon metreküp su vardı. Seyitgazi ilçesi sulamasında su kaynağı olarak kullanılan diğer baraj Çatören'de geçen yıl nisan ayında 12,1 milyon metreküp su varken, bu sene 37 milyon metreküp suya ulaştı.
İnönü sulamasına su sağlayan Dodurga Barajı'nda geçen yıl 5 milyon metreküp olan doluluk oranı bu yıl 7,7 milyon metreküp olarak ölçüldü. Aşağı Kuzfındık Barajı'nda ise bu sene 4,7 milyon metreküp olan doluluk geçen yıl 1,5 milyon metreküptü.
"Porsuk Barajı'ndan ilave sahaların sulanması için ayrıca su takviyesi yapılması mümkün görülmüyor"
DSİ'den yapılan açıklamada, Eskişehir'in Türkiye ortalamasına göre yağışı az bir bölgede bulunması nedeniyle sulama amaçlı barajlarda su depolanmasının önemli olduğunu vurgulandı.
Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmediği, bunun da sulamada sıkıntılara neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ile Eskişehir sulamasının sulama suyu ihtiyacı yıllık ortalama 175-180 milyon metreküptür. Porsuk Barajı'nda bugün itibarıyla bulunan suyun Eskişehir sulamasının su ihtiyacı ve Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirme yapıldığında, ilave sahaların sulanması için ayrıca su takviyesi yapılması mümkün görülmemektedir. Porsuk Barajı'ndan Porsuk Çayı yatağına sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular bildirilmektedir."
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki Barajlardaki Su Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
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