Eskişehir\'deki ölüm yolu genişletme sözü unutuldu

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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de ölümlü trafik kazalarının en fazla yaşandığı yerlerden biri olması nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan Kırka-Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunun, seçimlerden önce AKP tarafından genişletileceği sözü verildiğini ancak bu sözün unutulduğunu belirterek, "Şantiye alanında iki tane kamyon, bir tane kepçe var. İki kamyon bir kepçeyle bu yolun yapılması 20-30 yıl sürecek" dedi.

Kırka-Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolunda 2010 yılından bu yana meydana gelen toplam 1472 trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 258 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı öncesi Çatören mevkisinde meydana gelen son kazada 1 kişinin ölmesi üzerine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"Seçimden üç hafta önce burada açılış yaptılar"

Utku Çakırözer, incelemelerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"İşte 'Seyitgazi-Kırka-Afyon yolunu yapıyoruz' dedikleri şantiye alanı. Şantiye alanında iki tane kamyon, bir tane kepçe var. Şu anda mesai saatleri içindeyiz. 'Çalışıyoruz' dediler, çalışmalarını istiyoruz. Buradan Kırka'ya kadar oradan Seyitgazi'ye kadar yol yapılacak ama iki kamyon bir kepçeyle bu yolun yapılması 20-30 yıl sürecek. O yüzden bir an önce buraya gerçekten milleti kandırmayacaklarsa o şantiye o şirket gelsin, kamyonlarını-araçlarını getirsin. Böyle şantiye olmaz. Şantiye yaptık diye seçimden 3 hafta önce burada açılış yaptılar. Şimdi ortada kimse yok. Eğer samimiyet varsa Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Kim ise müteahhidi gelsin araçlarını bu şantiyeye getirsin, burayı yapsınlar. Yapmayacaklarsa da Eskişehirliye yalan söylemesinler. Biz bu yolun yapılmasını istiyoruz. Üzerimize düşen bir şey varsa tabii ki hazırız. Ama gördüğünüz gibi araçlar duruyor. Öyle bir düzlük yapılmış ortada başka bir şeyde yok."

Yerel seçimlere bir ay kala AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, Karayolları 4. Bölge Müdürü ile yolu yapacağı ileri sürülen firma yetkilileriyle Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi'nde açıklama yaparak, "Şantiye kurulum çalışmaları başladı. İnşallah en kısa süre içerisinde bu yol çalışmasını bitireceğiz. Muhalefet bunu maalesef zaman zaman kötüye kullanıyor. Ama onlara da buradan bir davette bulunmak istiyorum, gelsinler çalışmayı yerinde görsünler" açıklaması yapmıştı.