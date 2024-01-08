Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 18 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma kapsamında yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçildikten sonra Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapılmış, operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalanmıştı.

Ayrıca, 7 araç muhafazaya alınmıştı.