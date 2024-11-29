Eskişehir Merkezli PKK/KCK Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir Merkezli PKK/KCK Operasyonu: 21 Gözaltı

Eskişehir Merkezli PKK/KCK Operasyonu: 21 Gözaltı

Eskişehir merkezli düzenlenen PKK/KCK operasyonunda toplam 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edilirken, evlerinde örgütsel materyaller ele geçirildi.

29.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
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ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesi ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonlarda Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da 1'er kişi olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden Eskişehir'e getirilen 9'u, İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise bulundukları şehirlerden SEGBİS ile ifadelerinin alındığını belirtildi. Şüpheliler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK Yürütme Konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan, sözde basın komitesi yapılanması içerisinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Merkezli PKK/KCK Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika

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