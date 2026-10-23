Eskişehir Odunpazarı'nda araçtakiler karşılıklı ateş etti, duvara mermi isabet etti - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda araçtakiler karşılıklı ateş etti, duvara mermi isabet etti

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Eskişehir Odunpazarı\'nda araçtakiler karşılıklı ateş etti, duvara mermi isabet etti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Huzur Mahallesi'nde iki araçtaki kişiler henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı silahla ateş etti, bir evin duvarına mermi isabet etti. Polis, olay yerinden ayrılan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki araçtaki kişilerin karşılıklı silahla ateş etmesi sonucu bir evin duvarına mermi isabet etti.

Huzur Mahallesi Dener Sokak ile Camlı Sokak'ın kesişiminde henüz belirlenemeyen nedenle iki araç arasında silahla ateş edildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların??????? ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemede, iki araçtaki kişilerin karşılıklı ateş ettiği ve ardından olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, bir evin duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak??????? için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
OdunpazarıEskişehirGüvenlik3. SayfaGüncelPolisOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cem Öçgünder Cem Öçgünder:
    Eskişehir rezil bir şehir.universiteler şehri güya ama tam fuhus uyuşturucu ve mafyanın cirit attığı bir şehir.Barlar sokağı gibi bir yeri var çocukları Eskişehir'de universite kazanan veliler muhakkak orayı gezmeliler.Eskisehir sizi yaniltmasin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda araçtakiler karşılıklı ateş etti, duvara mermi isabet etti - Son Dakika
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