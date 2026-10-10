Eskişehir Odunpazarı\'nda kurye motosikletinin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı; yaya ağır

ESKİŞEHİR'de motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen O.B.'ye çarptı. Kuryelik yapan sürücü K.Ş. (32) ile O.B.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Kuryelik yapan K.Ş. yönetimindeki 26 AJG 687 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan O.B.'ye çarptı. Kazada yaya O.B. ile sürücü K.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne motosiklet sürücüsü K.Ş. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan O.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.