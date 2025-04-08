Eskişehir Ramazan Bayramı'nda 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "şehir turizmi" hedefiyle başta müzeler ve tematik parklar olmak üzere hayata geçirdiği şehircilik projeleri, yerli ve yabancı turistlerin şehre ilgisini artırmaya devam ediyor. 2024 yılında 1 milyondan fazla turist ağırlayan ve son yıllarda önemli bir turizm destinasyonu olan Eskişehir, dokuz güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili süresince de büyük ilgi gördü.

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki tematik müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile burada bulunan turistik merkezler, Kentpark, Porsuk Çayı gondol ve bot turları yoğun ilgi gördü. Bayram tatili boyunca 5 bin 208 kişi gondol, 5 bin 638 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı.

Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı bölgesinde bulunan Sanat Sokağı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi büyük ilgi görerek, tatil süresince 31 bin 91 ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçilerin en yoğun olduğu diğer noktalar ise Kentpark ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Tatil süresince Masal Şatosu 18 bin 880, Bilim Deney Merkezi 5 bin 513, Sabancı Uzay Evi 2 bin 138, Hayvanat Bahçesi ise 42 bin 719 ziyaretçiyi ağırladı.