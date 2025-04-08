Eskişehir Ramazan Bayramı'nda 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Ramazan Bayramı'nda 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Şehir, çeşitli müze ve tematik parklarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

08.04.2025 16:12  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait turistik merkezler, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "şehir turizmi" hedefiyle başta müzeler ve tematik parklar olmak üzere hayata geçirdiği şehircilik projeleri, yerli ve yabancı turistlerin şehre ilgisini artırmaya devam ediyor. 2024 yılında 1 milyondan fazla turist ağırlayan ve son yıllarda önemli bir turizm destinasyonu olan Eskişehir, dokuz güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili süresince de büyük ilgi gördü.

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki tematik müzeler başta olmak üzere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ile burada bulunan turistik merkezler, Kentpark, Porsuk Çayı gondol ve bot turları yoğun ilgi gördü. Bayram tatili boyunca 5 bin 208 kişi gondol, 5 bin 638 kişi de Esbot ile Porsuk Çayı'nda kent turu yaptı.

Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı bölgesinde bulunan Sanat Sokağı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi büyük ilgi görerek, tatil süresince 31 bin 91 ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçilerin en yoğun olduğu diğer noktalar ise Kentpark ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı oldu. Tatil süresince Masal Şatosu 18 bin 880, Bilim Deney Merkezi 5 bin 513, Sabancı Uzay Evi 2 bin 138, Hayvanat Bahçesi ise 42 bin 719 ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Eskişehir, turist, Turizm, Güncel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Ramazan Bayramı'nda 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
22:10 Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:58 Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:06:31. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Ramazan Bayramı'nda 100 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement