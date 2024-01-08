Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde gazetecilere teşekkür etti

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü öncesinde kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi, 72 yıldır gazetecilik yapan Rıdvan Uysal'a (90) teşekkür belgesi vererek tebrik etti. Gazeteci Uysal, 1952 yılında başladığı mesleğinde 10 Ocak'ın kendisi için bayram günü gibi geçtiğini belirterek, Diğer gazeteci arkadaşları atlatmak için dönemin belediye başkanına rica edip, 1 aylığına ambulans şoförlüğü yaptım. Bu sayede tüm meslektaşlarımı atlatıp, tüm haberleri yapmıştım? dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü öncesinde, kentte görev yapan gazetecilerle Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Basın çalışanlarını mesai arkadaşları olarak gördüğünü ifade eden Vali Aksoy, Gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden eğer bir konu varsa çoğu zaman bizden önce basın mensuplarımız orada olabiliyor. Bu bakımdan özverili, yoğun bir gayret içerisinde çalışmaları sürdürüyorsunuz. Bunu gözlemliyoruz. Bu yönüyle bütün çalışanlarımıza verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Yaşamını kaybetmiş basın çalışanlarını rahmetle anıyorum. Görevde olanlara da çalışanlara da sağlıklı, huzurlu bir çalışma dönemi diliyorum. Eskişehir, basınıyla da oldukça güçlü. Diğer illerle de kıyasladığımızda ortalamanın çok çok üstünde bir gelişmişliğe sahip. Birçok alanda bunu hissettiren gerek televizyonlarıyla gerek gazeteleriyle gerek internet gazeteleriyle gerek de ajanslarıyla bu alanda kendisini gösteren bir kent. Bu noktada hepinize teşekkür ediyorum dedi.

EN KIDEMLİ GAZETECİYE TEŞEKKÜR BELGESİ

Vali Aksoy, Eskişehir'de ulusal bir gazetenin temsilciliğini sürdüren ve meslekte 72 yılını geride bırakan Rıdvan Uysal'a teşekkür belgesi verdi. Uysal'ın halen aktif olarak gazetecilik mesleğini sürdürdüğünü kaydeden Vali Aksoy, Bugün en kıdemli gazetecimiz de 90 yaşında. 80 yıla yaklaşan bir gazetecilik geçmişi var ve hala hem fiziksel hem ruhsal anlamda aklı başında ve gazetecilik mesleğini yapmaya büyük bir gayretle devam ediyor. Temennimiz, o yaşlarda hepimiz bu dinçlikte olalım; bu hareketlilik içerisinde yaşamımıza devam edelim diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN VARDI'

Gazetecilik mesleğine 1952 yılında Terazi Gazetesi'nde başlayan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Rıdvan Uysal ise 10 Ocak'ın kendisi için bayram olduğunu söyledi. Meslekte çok uzun bir yılı geride bıraktığını anlatan Uysal, Acısıyla, tatlısıyla. Ama büyük bir zevkle geçti. Hala da o heyecanı yüreğimde hissediyorum. Valla bugün benim için gerçekten bir bayram oluyor. Mesleğe ilk başladığım zaman çok büyük bir heyecan vardı. Tabii o zaman teknoloji falan hiçbir şey yoktu. Çok güç şartlar altında gazetecilik yapıyorduk. Ama bu devire geldiğin zaman bu teknoloji aldı, başını gitti. Her şey elektronik her şey teknolojik. Çok rahat bir gazetecilik yapıyor, arkadaşlar dedi.

'BİR AY ORTALIĞI KASIP KAVURDUM'

Mesleğinde yaşadığı en ilginç anısının bir dönem diğer meslektaşlarını atlatmak için ambulans şoförlüğü yaptığını anlatarak ifade eden Uysal, Mesela bir tanesinde gazetecileri atlatmak için 1 aylığına ambulans şoförlüğüne geçtim. Bir ay belediye başkanından rica ettim. Bir ay ortalığı kasıp, kavurdum. Cinayete gidiyorum, trafik kazasına gidiyorum. Enteresan olaylara gidiyorum. Tabii ertesi gün bu gazetelerde çıkınca ortalık birbirine giriyordu. Benimle bir müddet konuşmuyorlardı. Hatta beni takip ediyorlardı. Bürodan çıkardım, arkamda arkadaşlar beni takip ediyorlardı. Farkında değilim. Bir bakıyorum hemen yanımda bitiyorlardı diye konuştu. (DHA)