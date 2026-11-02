Eskişehirli öğrenciler Antalya\'daki gastronomi festivalinde 15 madalya kazandı

Eskişehirli öğrenciler Antalya'daki gastronomi festivalinde 15 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'deki Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Game of Food Konyaaltı Uluslararası Gastronomi Festivali'nde 15 madalya kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göre öğrenciler 6 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Eskişehir'deki Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uluslararası gastronomi festivalinde 15 madalya kazandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Game of Food Konyaaltı Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katıldı.
Farklı kategorilerde yarışan öğrenciler, hünerlerini sergiledi.
Öğrenciler, festivalde 6 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?