Esnafa Bir Hırsızlık Daha

Esnafa Bir Hırsızlık Daha
31.08.2025 16:29
Esnafa Bir Hırsızlık Daha
Haber Videosu

Mardin Kızıltepe'de şarküteri sahibi Edip Irmak'ın cep telefonu, dükkanından çalındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde yer alan bir şarküteri dükkanının önüne gelen baba, küçük yaştaki oğluyla birlikte elini ve yüzünü yıkama bahanesiyle iş yerinin önündeki musluğa bağlı hortumdan su kullanmak istedi.

Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı!

BABA, OĞLUNA HIRSIZLIK YAPTIRDI

İş yeri sahibi Edip Irmak, baba ve oğluna izin verdi. Irmak'ın iş yerine girdiği sırada baba, oğluna iş yerinin önündeki mangal kömürünü alıp gitmesini söyledi.

Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı!

O ANLAR KAMERADA

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elini, yüzünü ve başını yıkarak serinleyen babanın, iş yerini sahibinin çalıştığını anlayınca yanına gelen oğluna dükkanın önündeki mangal kömürü poşetini alıp gitmesini söylediği, küçük çocuğun poşeti aldıktan sonra eliyle gitmesinin işaret ettiği görüldü.

Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı!

"KAMERAYI İZLEYİNCE ŞOK OLDUM"

Durumu fark eden ve şüpheliler hakkında şikayetçi olmayan Irmak Edip Irmak, "Dükkana gelen baba, elini yüzünü yıkamak için dışarıdaki musluğu kullanmayı istedi. Ben de izin verdim. İçerde çalıştığım için önce bir şey anlamadım. Sonra onlar gittikten sonra dükkanın önüne çıktığımda bir poşet mangal kömürün olmadığı fark ettim. İş yerinin güvenlik kamerasını incelediğimde şok oldum. Baba, çocuğuna hırsızlık yaptırmış. Parası çok önemli değil, isteseydi ücretsiz verirdim. Ama çocuğunu hırsızlığına alet etmesine çok üzüldüm" dedi.

Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı!
Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.