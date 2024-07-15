Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB Yüksek Temsilciliği için istifa etti - Son Dakika
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB Yüksek Temsilciliği için istifa etti

Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından AB Yüksek Temsilciliği pozisyonu için önerilen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, başbakanlıktan istifa etti. Kallas, istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu ve AB Komisyonu Başkanlığı için oylama sonrası ilgili komitede oylanacak. Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Rusya karşıtı söylemleriyle dikkat çekmiş ve Kremlin'in hedefi haline gelmişti. AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olarak Kallas, Doğu Avrupalı bir siyasetçi olarak görev yapacak.

15.07.2024 13:31
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Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından AB Yüksek Temsilciliği pozisyonu için önerilen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, başbakanlıktan istifa etti.

Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başbakanlıktan istifa ettiğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre de Kallas, başkent Talin'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı kısa toplantıda istifasını Cumhurbaşkanı Alar Karis'e sundu.

Kallas'ın adı, 27-28 Haziran'da yapılan AB zirvesinde, liderler tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için önerilmişti.

18 Temmuz'da AB Komisyonu Başkanlığı için Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılacak oylamanın ardından, Ursula von der Leyen'in güvenoyu alması halinde, Kallas da AP'nin ilgili komitesinde oylanacak.

Kaja Kallas'ın siyasi kariyeri

Estonya'nın ilk kadın Başbakanı unvanını da taşıyan Kallas, 2011'de liberal Reform Partisi vekili olarak meclise girdi. Kallas, bu görevi 2014-2018'de AP'de sürdürdü.

Kallas, 2019'da ülkesine dönerek yeniden milletvekili oldu, 2021 seçimlerinde de Başbakan seçildi. Henüz bir yıllık başbakanken patlak veren Rusya- Ukrayna Savaşı, Kallas'ın kariyerindeki dönüm noktası oldu.

Savaştan önce de göreve gelmesinden itibaren Rusya karşıtı söylemleriyle öne çıkan Kallas, Avrupa'nın yeni "demir leydi"si olarak anılmaya başladı.

Ukrayna savaşıyla Batı'nın Rusya'nın tuzağına düşmemesi ve Ukrayna'ya koşulsuz destek vermesi uyarısında bulunan Kallas, Kremlin'in hedefine yerleşti. Rusya, Kallas'ı, Şubat 2024'te arananlar listesine aldı.

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olması halinde Kallas, "bu görevi üstlenen ilk Doğu Avrupalı siyasetçi" konumunda olacak.

Kallas, AB'nin dış ve güvenlik politikasından sorumlu olacak, AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB Yüksek Temsilciliği için istifa etti - Son Dakika

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