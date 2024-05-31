Estonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sınırlaması olmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Estonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sınırlaması olmamalı

Estonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna\'ya silah sınırlaması olmamalı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ukrayna'ya verilen silahlara yönelik sınırlandırmadan yana olmadığını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için 'özgürlük' verilmesi gerektiğini ifade etti. Tsahkna, Ukrayna'nın en hızlı şekilde desteklenmesi gerektiğini ve hava savunma sistemleri hususunda yapılacak desteğin önemine işaret etti. Ayrıca, Estonya'nın Ukrayna'nın kendini savunması için yasal her zeminde silahları kullanmasından yana olduğunu ve diğer ülkelerin de bu sınırlamayı kaldırmalarını umut ettiğini belirtti.

31.05.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ülkesinin başından itibaren Ukrayna'ya verilen silahlara yönelik sınırlandırmadan yana olmadığını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için "özgürlük" verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Tsahkna, Çekya'nın başkenti Prag'da süren NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Tsahkna, Ukrayna'nın en hızlı şekilde desteklenmesi gerektiğini belirterek, özellikle hava savunma sistemleri hususunda yapılacak desteğin önemine işaret etti.

Batılı ülkelerin hibe ettiği silahların Ukrayna dışında kullanılmasına ilişkin sınırlandırmalara da değinen Tsahkna, Estonya'nın ilk günden itibaren Ukrayna'nın kendini savunması için yasal her zeminde silahları kullanmasından yana olduğunu, buna "Rus sınırları içindeki önemli askeri altyapıların da dahil olduğunu" söyledi.

Tsahkna, birçok ülkenin Estonya'yı takip ettiğini belirterek, "ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de Ukrayna için bu sınırlamayı kaldırmalarını ümit ediyorum." diye konuştu.

Bu sınırlamaları doğru bulmadığını aktaran Tsahkna, "Ukrayna'ya kendini savunabilmesi için özgürlük vermeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Estonya, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sınırlaması olmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:24:09. #1.13#
SON DAKİKA: Estonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sınırlaması olmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement