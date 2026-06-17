Doğu Afrika'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Etiyopya'nın tarihi Harar şehri, labirenti andıran dar sokakları, asırlık surları, rengarenk kültürü ve insanla vahşi yaşamın sıra dışı dostluğuyla ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan Harar, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın doğusunda yer alıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle 2006'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Harar, surların içindeki "Jugol" bölgesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İslam'ın beş şartını temsil eden beş kapıyla çevrili şehirde renkli dar sokaklar bulunuyor. Labirenti andıran bu sokakların beyaza boyalı duvarlarında ise Harar kültürünü yansıtan simgeler yer alıyor.

Tarihi camileri ve evliya türbeleriyle "İslam'ın dördüncü kutsal şehri" olarak anılan kent, ayrıca "yaşayan şehir" adıyla da biliniyor.

Kentte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen ve Türkiye Maarif Vakfınca kullanılan Osmanlı konsolosluk binası da bulunuyor. Binanın duvarlarında ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile İstanbul'un resimleri yer alıyor.

Küskünlerin barıştırıldığı "Barış Sokağı"

Şehrin dar sokaklarından biri "Barış Sokağı" olarak adlandırılıyor. Karşılıklı olarak iki kişinin geçemeyeceği kadar dar olan bu sokak, kentteki küslerin barışması için kullanılıyor.

Tarihi şehirde, 1800'lü yılların sonlarında yaklaşık 11 yıl yaşayan ünlü Fransız şair Arthur Rimbaud anısına hazırlanan bir müze de bulunuyor.

Rimbaud'un hayatının son yıllarında ticaretle uğraştığı dönemden esintilerin yer aldığı, Hint-İslam mimarisini yansıtan tarihi konakta, şairin kardeşine yazdığı mektuplar, yazılar, kendisi hakkında yazılan kitaplar ve çektiği fotoğraflar sergileniyor.

Koleksiyoner Abdullah Ali Şerif tarafından müzeye çevrilen Şerif Harar Şehir Müzesi de şehrin ilgi çekici müzelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Müze olarak kullanılan tarihi konakta, eski Harari ve Arap el yazmaları, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, tefsir ve kitabelerin yanı sıra antika eşyalar, tarım alet ve ekipmanları, dokuma ürünleri, takı, kılıç ve sikke gibi eserler sergileniyor.

Ayrıca müzede, Harar sakinlerinden Bekir Muhammed'in 1900'lü yıllarda Osmanlı askerlerine yaptığı yardımın imzalı makbuzu da bulunuyor.

Kentte, terzi dükkanlarının bulunduğu sokak "gırgır" ismiyle anılıyor.

Dikiş makinelerinin çıkardığı seslerden yola çıkılarak bu şekilde isimlendirilen sokakta, küçük ve mütevazi dükkanlarının içinde emek veren terziler, birbirinden renkli yöresel kıyafetler dikiyor.

Kendine özgü özellikleriyle açık hava müzesini anımsatan kent, turistler tarafından Etiyopya'da ziyaret edilen bölgelerin başında geliyor.

Şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanlarda fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştiriyor.