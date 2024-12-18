Eurofighter Uçakları Ankara'ya İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eurofighter Uçakları Ankara'ya İndi

Eurofighter Uçakları Ankara\'ya İndi

Birleşik Krallık'a ait Eurofighter Typhoon uçakları, Katar'dan dönerken Ankara'ya indi.

18.12.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indiğini bildirdi.

MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı" ifadelerini yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen hafta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2024 yıl sonu değerlendirme toplantısında, "Eurofighter konusunda görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" demişti.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, Birleşik Krallık, Politika, Savunma, Ankara, Güncel, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurofighter Uçakları Ankara'ya İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eurofighter Uçakları Ankara'ya İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.