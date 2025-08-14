Evde 550 Kilo Plastik Şişe ve Atık Temizlendi

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 550 kilo plastik şişenin yanı sıra evsel atık çıkarıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bir evden kötü kokular geldiğini belirten komşuları şikayette bulundu. Tepebaşı Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde polis ve zabıta nezaretinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler evin içerisinde uzun süredir beklediği görülen evsel atıkların yanı sıra 550 kilo plastik şişe çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlandı.