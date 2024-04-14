Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması ile 3 Bin 407 Vatandaşa Hizmet Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı engellilerin yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenmesi amacıyla geçen yıl üç ilde başlatılan Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında 3 bin 407 vatandaşa hizmet verdiklerini açıkladı.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan birey odaklı hizmet modellerine ağırlık verdiklerini bildirdi.
Kurumsal bakımın yanında evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüzlü bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde sunduklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de başlattığımız Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında toplam 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik.
Kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmak ve toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmek üzere yürüttüğümüz uygulamadan Evde Bakım Yardımı faydalanıcısı aileler yararlanıyor."
"Hizmet modelini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"
Göktaş, uygulama kapsamında istihdam edilen bakım personeli, hemşire, sosyal çalışmacı, psikologlardan oluşan ekibe bakanlığın uzmanları ve akademisyenlerce eğitim verildiğini belirterek, ziyaret edilen hanelerde ihtiyaç analizlerinin yapıldığını ifade etti.
Üç pilot ilde Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan ilk aşamada toplam 1100 haneye anket uyguladıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:
"Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psikososyal destek ihtiyacını tespit ettik. Belirlediğimiz haneler proje kapsamında her bir ilde istihdam edilen farklı branşlardan oluşan ekipler tarafından ziyaret edilerek hemşireler gözetiminde engelli bireylerin bakım personeli tarafından kişisel öz bakımları yapıldı. Bakım veren aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri ise hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından sağlandı."
Bakan Göktaş, tüm bu hizmetlerle yaşamını kendi ev ortamında veya ailesiyle sürdüren engellilerin yaşam kalitelerinin iyileşmesine katkı sağladıklarını vurguladı.
Ailelere bilgilendirme, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunduklarını bildiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Onların sorunlarla baş etmeleri, tükenmişlik duygularının azaltılması, bakımını üstlendiği engellinin bakım, rehabilitasyon ve eğitimleriyle ilgili nasıl bir yol izleyecekleri konularında doğru adımlar atmasını sağlıyoruz. Evde Bakıma Destek Uygulaması kapsamında hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde bu hizmet modelini ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece Evde Bakım Yardımı ödemesi ile desteklediğimiz ailelerin sosyal açıdan da desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile güçlü aile güçlü toplum olma yolundaki politikamıza katkı sunmuş olacağız."
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