Evde Ürün Paketleme İlanlarına Başvuran Vatandaşlar Dolandırılıyor - Son Dakika
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Evde Ürün Paketleme İlanlarına Başvuran Vatandaşlar Dolandırılıyor

Sosyal medya üzerinden evde sabun, çorap, toka gibi ürünleri paketleme ilanlarına başvuran vatandaşlar dolandırılıyor. Dolandırıcılar, işkur garantili olduğunu iddia ederek vatandaşlardan para istiyor ve kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Dolandırılan vatandaşlar ayrıca tehdit ediliyor. Bu yöntemle dolandırılan kişilerin sayısı artarken, İŞKUR da vatandaşları uyarıyor.

08.07.2024 12:46
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Haber: Hande Öztürk

(ANKARA) - Sosyal medyadan, evde sabun, çorap, toka gibi ürünleri paketleme ilanlarına başvurup dolandırılan vatandaşların sayısı çoğalıyor. Dolandırılan vatandaşlar, kişisel bilgilerinin ele geçirilmesinin yanı sıra tehdit de ediliyor. Bu ilanlardan birine başvuran bir yurttaş, "Hem kişisel bilgilerimi aldılar hem de toplamda 15 bin 583 TL dolandırıldım, üstüne tehdit edildim" dedi.

"Evde ürün paketleme", son dönemde dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri haline geldi. Dolandırıcılar, "evde para kazanma" vaadiyle "İşkur garantili" diyerek, sabun, çorap, toka, gibi ürünleri sosyal medya üzerinden paketleme ilanlarıylla "kapora, güvenlik bedeli" adı altında vatandaşlardan para istiyor.

İlanlara başvuran vatandaşlardan T.C. kimlik numaralarını, adreslerini, telefon ve banka hesap numaralarını isteyen dolandırıcılar, kapora veya güvenlik bedelini vermeyi reddeden vatandaşları, haklarında işlem başlatma gerekçesiyle avukatlarına yönlendirecekleri ve istedikleri ücretin beş katı ceza ödeyecekleri konusunda tehdit ediyor.

Vatandaşlar bu tehditler sonucunda korkuya kapılarak, kendilerinden istenen ücretleri ödemeyi kabul ediyor. İnternette, bu yöntemle çalışan dolandırıcılara karşı açılmış çok sayıda şikayet başvurusu bulunuyor.

"Önce geri ödeme garantili dediler, sonra parayı isteyince tehdit ettiler"

Dolandırılan yurttaşlardan biri olan D.E'nin hikayesi, geçen mayıs ayında, evden çalışıp geçimini sağlamak amacıyla internetten ilanlara bakarken karşılaştığı "Evde sabun paketleme işi için başvurular başladı" ilanına başvurmasıyla başladı. Toplam 15 bin 583 TL dolandırılan D.E başından geçenleri Anka Haber Ajansı'na anlattı.

D. E, sosyal medyadan karşılaştığı ilanda yazan numara üzerinden iletişime geçtiği dolandırıcıların, kendisine teminat için e-Devlet üzerinden sorgulama yapması amacıyla vergi kimlik numarasını, vergi dairesi adını ve firmanın üzerine kayıtlı olduğu kişinin adı ve soyadını gönderdiklerini belirtti. D.E, "Öyle olunca e-Devlet'ten kontrol ettim. Vergi levhasının 'ana faaliyet kodu ve adı' kısmında yer alan bilgilerle mesajlaştığım şahsın söyledikleri uyuşuyordu" dedi.

"Hakkımda hukuki işlem başlatacaklarını söyleyip tehdit ettiler"

Haftalık 500 paketlemeyle haftada 4 bin 500 TL, ayda ise 18 bin TL kazanacağını söyleyen dolandırıcılar, "olası bir mağduriyet yaşama durumunda hukuksal olarak haklarını koruma" gerekçesiyle D.E'den tek sefere mahsus olmak üzere 550 TL'lik kapora ödemesini istedi. Kendisine gönderilen IBAN'a kaporayı yatırdığını fakat daha sonra 'yeni ve ilk ayınız kaynaklı sistem otomatik olduğundan sizin adınıza çıkarılamıyor" diyerek kendisinden geri ödeme garantili kargo ücreti olarak 5 bin 383 TL istediklerini belirtti. Ödemeyi gerçekleştirdiğini söyleyen D.E, "İşin iptalini istedim ve şimdiye kadar ödediğim miktarın iadesini talep ettim. Fakat bu sefer de hakkımda hukuki işlem başlatılacağına yönelik beni tehdit ettiler" dedi.

D.E, kendisi adına fatura kestiklerini, bu sefer de 9 bin 650 TL istediklerini, ödemediği takdirde avukatlarına yönlendireceklerini ve ceza bedeli olarak 82 bin 520 TL ödemek zorunda kalacağına yönelik tehdit edildiğini anlattı. Hukuki sürecin başlatılmasından korkan ve toplamda 15 bin 583 TL dolandırıldığını söyleyen D.E, jandarmaya giderek şikayetçi olduğunu belirtti.

Sosyal medyada dolandırılan kişilerin şikayetleri artıyor

Jandarma görevlisine yaptığı şikayetten sonra, bu dolandırıcılık yönteminin sıklıkla yapıldığı, kullanılan banka hesaplarının kiralandığı bilgisini alan D.E yaşadığı dolandırıcılığı, başka ev kadınlarının yaşamaması için dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan internet üzerinden verilen bu "evde ürün paketleme" ilanlarının sayısı artarken, aynı zamanda bu yöntemle çalışan dolandırıcılara karşı da açılmış çok sayıda şikayet ve ihbar başvurusu yer alıyor.

İŞKUR'dan uyarı

Bu yöntemle vatandaşları dolandıran kişiler, her ne kadar çalışma biçimlerinin İŞKUR güvencesi altında olduğunu söylese de bu konuya ilişkin İŞKUR'dan uyarı yapılıyor.  Uyarıda İŞKUR'un böyle çalışma şekli olmadığı vurgulanarak, "İŞKUR'un evde iş, evde paketleme, evden ek iş gibi doğrudan bir iş modeli bulunmamaktadır, lütfen kurumumuzun adını kullanan ve internet sitemizden yayınlanmayan iş ilanlarına itibar etmeyin. Bu tarz ilanlar ile ilgili sizlere ulaşan üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, İŞKUR, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde Ürün Paketleme İlanlarına Başvuran Vatandaşlar Dolandırılıyor - Son Dakika

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