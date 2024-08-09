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Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi

DİYARBAKIR - Tam zamanlı gezgin Enes Erdem Yüksel, ailesinin evden kovmasıyla memleketi Kahramanmaraş'tan 5 yıl önce yola çıkıp 70 şehir ve 7 ülke gezdi. Yüksel'in 71'inci durağı Diyarbakır oldu.

Enes Erdem Yüksel (25), 5 yıl önce ailesiyle tartıştıktan sonra evden kovuldu. Çalıştığı yerlerde biriktirdiği parayla ekipman alan Yüksel, o günden sonra yollara düşüp tam zamanlı gezgin olarak gezmeye başladı. 5 yılda 70 şehir 7 ülke gezen Yüksel'in 71'inci durağı Diyarbakır oldu.

Enes Erdem Yüksel, Akdeniz bölgesiyle başladığını, 5 yıldır Türkiye'yi gezdiğini söyledi. Kahramanmaraş'tan yola çıktığını belirten Yüksel, "Memleketimden, yayla köyümden otostopla Adana, Osmaniye üzerinden Mersin. İlk defa Mersin'de Akdeniz'i gördüm. O gün, bunu yapmam gerektiğini, devam etmem gerektiğini anladım. Hiç yaşamadığım bir şeyi yaşadım. Çok mutlu oldum. Yıllarca yaşamadığım şeyleri birkaç ay içerisinde yaşayınca, yaşanılması gereken hayatın bu olduğunu anladım. 5 yıldır neresi daha ılıksa, serinse oraya gidiyorum. Hayatta kalabileceğim ekipmanlarım yanımda. Çok şükür geziyorum, görüyorum, yeni insanlarla tanışıyorum" dedi.

"Türkiye dışında 7 ülke gezdim"

Türkiye içerisinde 71'inci şehrin Diyarbakır olduğunu ifade eden Yüksel, "10 şehir kaldı. Bunlara da umarım zamanla giderim. Sırbistan'dan yeni döndüm. Sırbistan'dan dönünce Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i gezmemiştim. Üç gün önce Şanlıurfa'daydım. Dün buraya geldim, burayı geziyorum. Türkiye dışında 7 ülke gezdim. Otostopla gidemeyeceğim yerlerde uçakla gidip oraların bölgelerini, köylerini otostopla gezdim. Gürcistan ile başladım; Gürcistan'ı 1 buçuk, 2 ay gezdim. Türkiye gelip Doğubayazıt üzerinden İran'a geçtim. 87 gün durdum, 45'ten fazla şehre girdim. Kosova'ya gittim, eski Osmanlı şehirlerini gezdim. Ardından Makedonya, Arnavutluk'a geçtim. Arnavut'un harikası bir doğası vardı orayı gezdim. Karadağ'da 1 buçuk, 2 ay çalıştım. Orada da güzel yer edindim" diye konuştu.

"İyi ki kovdular diyecek şeyler yaşadım"

Paraya ihtiyacı olmadığını aktaran Yüksel, "Yolu otostopla sağlıyorum. Otostopla birisi beni aldığı zaman düşük bir ihtimalde olsa kalma yerini de sağlıyorum. Çoğunlukla karnımı da doyuruyorum. Biriktirdiğim parayla ekipmanımı aldım. Sırtımda uyku tulum, hamak, kalacak malzeme alıyorum. 5 yıldır yoldayım, neyin yük olup neyin yük olmadığını biliyorum. Tam zamanlı bir gezginim. Ailem için çok çabaladım, ne dediyseler yapmaya çalıştım. Ama gençtim, yapamadığım şeyler oldu. Tartıştığımızda küçük şeyleri büyüttüler, evden kovdular. İyi ki kovdular diyecek şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.