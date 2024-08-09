Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi

Tam zamanlı gezgin Enes Erdem Yüksel, ailesinin evden kovmasıyla memleketi Kahramanmaraş'tan 5 yıl önce yola çıkıp 70 şehir ve 7 ülke gezdi. Yüksel'in 71'inci durağı Diyarbakır oldu.

09.08.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi

DİYARBAKIR - Tam zamanlı gezgin Enes Erdem Yüksel, ailesinin evden kovmasıyla memleketi Kahramanmaraş'tan 5 yıl önce yola çıkıp 70 şehir ve 7 ülke gezdi. Yüksel'in 71'inci durağı Diyarbakır oldu.

Enes Erdem Yüksel (25), 5 yıl önce ailesiyle tartıştıktan sonra evden kovuldu. Çalıştığı yerlerde biriktirdiği parayla ekipman alan Yüksel, o günden sonra yollara düşüp tam zamanlı gezgin olarak gezmeye başladı. 5 yılda 70 şehir 7 ülke gezen Yüksel'in 71'inci durağı Diyarbakır oldu.

Enes Erdem Yüksel, Akdeniz bölgesiyle başladığını, 5 yıldır Türkiye'yi gezdiğini söyledi. Kahramanmaraş'tan yola çıktığını belirten Yüksel, "Memleketimden, yayla köyümden otostopla Adana, Osmaniye üzerinden Mersin. İlk defa Mersin'de Akdeniz'i gördüm. O gün, bunu yapmam gerektiğini, devam etmem gerektiğini anladım. Hiç yaşamadığım bir şeyi yaşadım. Çok mutlu oldum. Yıllarca yaşamadığım şeyleri birkaç ay içerisinde yaşayınca, yaşanılması gereken hayatın bu olduğunu anladım. 5 yıldır neresi daha ılıksa, serinse oraya gidiyorum. Hayatta kalabileceğim ekipmanlarım yanımda. Çok şükür geziyorum, görüyorum, yeni insanlarla tanışıyorum" dedi.

"Türkiye dışında 7 ülke gezdim"

Türkiye içerisinde 71'inci şehrin Diyarbakır olduğunu ifade eden Yüksel, "10 şehir kaldı. Bunlara da umarım zamanla giderim. Sırbistan'dan yeni döndüm. Sırbistan'dan dönünce Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i gezmemiştim. Üç gün önce Şanlıurfa'daydım. Dün buraya geldim, burayı geziyorum. Türkiye dışında 7 ülke gezdim. Otostopla gidemeyeceğim yerlerde uçakla gidip oraların bölgelerini, köylerini otostopla gezdim. Gürcistan ile başladım; Gürcistan'ı 1 buçuk, 2 ay gezdim. Türkiye gelip Doğubayazıt üzerinden İran'a geçtim. 87 gün durdum, 45'ten fazla şehre girdim. Kosova'ya gittim, eski Osmanlı şehirlerini gezdim. Ardından Makedonya, Arnavutluk'a geçtim. Arnavut'un harikası bir doğası vardı orayı gezdim. Karadağ'da 1 buçuk, 2 ay çalıştım. Orada da güzel yer edindim" diye konuştu.

"İyi ki kovdular diyecek şeyler yaşadım"

Paraya ihtiyacı olmadığını aktaran Yüksel, "Yolu otostopla sağlıyorum. Otostopla birisi beni aldığı zaman düşük bir ihtimalde olsa kalma yerini de sağlıyorum. Çoğunlukla karnımı da doyuruyorum. Biriktirdiğim parayla ekipmanımı aldım. Sırtımda uyku tulum, hamak, kalacak malzeme alıyorum. 5 yıldır yoldayım, neyin yük olup neyin yük olmadığını biliyorum. Tam zamanlı bir gezginim. Ailem için çok çabaladım, ne dediyseler yapmaya çalıştım. Ama gençtim, yapamadığım şeyler oldu. Tartıştığımızda küçük şeyleri büyüttüler, evden kovdular. İyi ki kovdular diyecek şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: Evden kovulan tam zamanlı gezgin, 5 yılda 71 şehir 7 ülke gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement