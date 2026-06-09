Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına canlı yayından böyle seslendi - Son Dakika
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Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına canlı yayından böyle seslendi

09.06.2026 09:12
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Bursa'da "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve Ankara'ya Murat isimli bir şahsa kaçan kızını bulmak için Esra Erol’a katılan fırın işçisi Metin Eryavaş, kızının kaçtığı adamla dini nikah kıydığını ve kendisini TikTok'tan engellediğini belirterek "İmam nikahıyla olmaz, resmi nikah gerekiyor. Gel evimize, seni telli duvaklı gelin eyleyim" diyerek çağrıda bulundu.

Bursa'da fırın işçisi olarak çalışan Metin Eryavaş, aniden ortadan kaybolan kızını bulmak için Esra Erol’un programına katıldı. Kızının Ankara'da evlilik dışı çocuğu olan bir adama kaçtığını ve dini nikah kıydığını öğrenen çaresiz baba, "İmam nikahıyla olmaz, resmi nikah olması gerekiyor. Gel evimize seni telli duvaklı gelin eyleyim" diyerek ekrandan kızına seslendi. 

"HASTANEYE GİDİYORUM" DİYEREK... 

Bursa’da yaşayan acılı baba Metin Eryavaş, televizyon ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılarak kızının bulunması için yardım istedi. Yaşadığı kabus dolu süreci canlı yayında anlatan fırın işçisi baba, kızının kaybolduğu 5 Haziran sabahını şu sözlerle aktardı: "Bursa'da 5 Haziran sabahı evden çıktım. Normalde fırında çalışıyorum. Kızım bana sabah evden çıkarken; 'Baba ben şehir hastanesine gideceğim, anahtarları ver' dedi. Ben de şüphelenmeyip anahtarları ona teslim ettim."

GERÇEĞİ KAHVEDE ÖĞRENDİ

Saat 11.00 sıralarında eve geri döndüğünde kızını bulamadığını belirten Eryavaş, saat 17.00'ye kadar çaresizce bekledi. Gelen giden olmayınca dışarı çıkan acılı baba, kahvehanede buluştuğu bir arkadaşından kızının Murat isimli bir şahısla kaçtığını öğrendi. Aldığı bilginin peşine düşen baba, kızının söz konusu şahısla Ankara'ya gittiğini ve orada dini nikah kıydıklarını öğrendi. Kızına sosyal medyadan ulaşmaya çalışan Eryavaş, kızının kendisini TikTok üzerinden engellediğini fark edince bir şok daha yaşadı.

"İKİSİNİN DE EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU VAR"

Kızının daha önce de evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdiğini belirten Metin Eryavaş, kaçtığı kişinin de benzer bir geçmişi olduğunu ifade etti. Kızının şimdi de evlilik dışı bir çocuğu olan başka bir adamla kaçtığını öğrenen baba, büyük bir çıkmaza girdiğini söyledi.

"RESMİ NİKAHINIZI YAPALIM, EVİNE DÖN"

Ekran başından kızına seslenen ve resmi nikah vurgusu yapan çaresiz baba, şu duygusal sözlerle çağrıda bulundu: "Buradan kızıma sesleniyorum: İmam nikahıyla olmaz, resmi nikah olması gerekiyor. Gel evimize, seni telli duvaklı gelin eyleyim. Allah yar ve yardımcım olsun. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilmiyorum."

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Son Dakika Güncel Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına canlı yayından böyle seslendi - Son Dakika

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