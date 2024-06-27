Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un ABD'ye kaçtıktan sonra gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul'da gerçekleşen bir trafik kazasında ölüme neden olan Cihantimur ve annesi hakkındaki davalar devam ederken, Boston polisinin vücut kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Cihantimur'un ilk olarak yakalandığı ve ardından annesinin de gözaltına alındığı görülüyor. Eylem Tok'un dış görünümündeki değişiklikler ise dikkat çekiyor.

27.06.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı

BOSTON - ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur'un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur'un üstü aranıyor. Timur Cihantimur'un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok'un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok'un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur'un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok'un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok'un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Timur Cihantimur, Eylem Tok, İstanbul, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un yakalanma anları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement