Eylemlerde Gözaltına Alınanların Ailelerinin Ankara Adliyesi'ndeki Bekleyişi Sürüyor.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlayan eylemlerde gözaltına alınan protestocuların ailelerinin Ankara Adliyesi'nde bekleyişleri sürüyor. Üniversite öğrencisi kızı gözaltına alınan Savaş Özbek, "Gençler korkmasın her zaman onların arkasındayız. Türkiye'de Atatürkçü, laik, çağdaş, demokrat gençlerimiz her zaman var" ifadelerini kullandı.

Pazar günü CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle yurt genelinde düzenlenen eylemlerde gözaltılar oldu. Ankara'daki eylemlere katılan ve güvenlik şube tarafından gözaltına alınan 52 kişi 4 günlük gözaltı süresinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. 52 kişiden 35'i savcılıktaki işlemleri bittikten sonra serbest bırakılırken 10 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bu sabah saatlerinde terör ve mücadele (TEM) ekipleri tarafından eylemlere katılma gerekçesiyle evlerinde yapılan operasyon ile gözaltına alınan 18 kişi de TEM'deki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta işlemleri biten 18 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle, 12'si de adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltına alınanların yakınları Ankara Adliyesi'nin D kapısında bekleyişlerini sürdürüyor.

"Türkiye'de Atatürkçü, laik, çağdaş, demokrat gençlerimiz her zaman var"

Eylemlerde kızı gözaltına alınan Savaş Özbek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Benim kızım üniversite öğrencisi. Pazar günü saat 23.00'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın haksız bir şekilde gözaltına alınması nedeniyle eyleme katıldılar. Bu zamana kadar bekledik. Haberlerin iyi gelmesini umuyorum. Bu arada CHP yönetimi olsun, milletvekilleri olsun, baro avukatları olsun çok güzel ilgi alakaları oldu. Bizi bu şekilde destekledikleri için teşekkür ederiz. Türkiye'de aksamış da olsa hak ve hukukun yerine geleceğini umuyorum. Bir şeyin hakkını aramak için insanlar belli bir mücadelenin içerisinde. Buradakiler genç. Z kuşağı dediğimiz gençlerin daha çok bu eylemlere katıldığını görüyorum. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorlar. Ülkeyi seviyorlar, bayrağını seviyorlar, milletini seviyorlar. Şunu da söylemek gerekiyor Ankara Emniyeti'ndeki polislerin gözaltındakilere iyi davrandıkları da söylendi. Bu konuda haklarını yememek lazım. İnşallah Türkiye bu sorunu bir an önce bitirir. Hak, hukuk, adaletli güzel günler olur umarım diyoruz. Gençler korkmasın her zaman onların arkasındayız. Türkiye'de Atatürkçü, laik, çağdaş, demokrat gençlerimiz her zaman var."

"Hepsi vatansever ailelerin çocukları"

Yeğeni gözaltına alınan Fuat Kuvandık sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeğenim pazar akşamı saat 23.15'te gözaltına alınmış. Pazar akşamından beri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyordu kendisi. Bugün dördüncü gün. Savcılar dördüncü güne kadar zorladılar. Bugün adliyeye sevk edildi. Saat 14.00'da ifadeleri alınmak üzere mevcutlu buraya getirildiler. Saat 14.00'dan beri bekliyoruz. Aileler burada mağdur bir biçimde bekliyor. Haber alamadık içeriden henüz. Hissiyatımız kötü, moralimiz bozuk. Ben çocukların gelişlerini de gördüm. Pırıl pırıl delikanlılar. Yüzlerini görseniz anlarsınız. Hepsi üniversite öğrencisi çocukları. Aileler ile diyalog içerisine girdik. Hikayeler hemen hemen aynı. Hepsi vatansever ailelerin çocukları. Hepsi pırıl pırıl gençler ama bir sebepten caydırılmak isteniyor, zorlanıyor. İçeride kötü bir muamele yok, polis arkadaşlar iyi davranıyor. Çocukların keyifleri, moralleri yerinde ama çok uzadı süreç. Aileler mağdur ve bekliyorlar."

"Öfkeliyiz çünkü yaşadığımız çok büyük bir adaletsizlik var"

Arkadaşları gözaltına alınan Zeynep Ülger de şunları kaydetti:

"Aynı üniversitede olduğum arkadaşlar içerideler şu anda. Sabah operasyon ile gözaltına alındılar. Şu anda da biz saatlerdir onları bekliyoruz. Dün, ODTÜ'de de birçok arkadaş gözaltına alındı. Pazar günü de Kızılay merkezli eylemlerde de gözaltına alınan arkadaşlarımız içeride mevcut. Biz günlerdir sokaklarda bir direniş içerisindeyiz. Taleplerimiz var. Karşısında durduğumuz belli şeyler var ama açıkçası bunun karşısında sadece baskı ve zulüm var. Üzgün değiliz, öfkeliyiz çünkü yaşadığımız çok büyük bir adaletsizlik var. Biz sokaklara kendi içinde bulunduğumuz ümitsizliğe bir tepki olarak çıkıyoruz. Özgür, demokratik bir ülkede yaşamak ve aynı zamanda özerk, demokratik bir üniversite talebiyle sokaklarda olan gençleriz. Bunun karşısında edindiğimiz tek şey sokaklarda polis tarafından darp edilmek, bir gece ansızın operasyonla gözaltına alınmak."

"Tek suçu ODTÜ'lü olması ve alanda hakkını arıyor oluşuydu"

17 yıllık arkadaşı gözaltında olan Özgür Taylan Ayyıldız da şöyle konuştu:

"Yürütülen bu sürecin inanılmaz derecede hukuksuz olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. İçerideki arkadaşım benim 17 yıllık arkadaşım. Beraber büyüdük. İçinde bulunduğumuz eylemlerde de beraberdik. Bugün benim dışarıda onun içeride olması veyahut yarın benim içeride olup onun dışarıda olması tamamen bir siyasi yıldırma politikasıdır. Biz hiçbirimiz utanacağımız bir şey yapmadık. Bu saatten sonra da utanacağımız bir şey yapmamaya devam edeceğiz. Biz asıl utanması gerekenlerin alanlarda, kameraların olmadığı yerlerde arkadaşlarımıza ve bize yapılan zulüm olduğunu düşünüyoruz. Bugün benim arkadaşım buraya getirildi. Terör ve mücadele tarafından alındı sabah. Kendisinin herhangi bir örgüt bağlantısı yok, kendisinin herhangi bir siyasi parti üyeliği yok. Kendisinin tek suçu ODTÜ'lü olması ve alanda hakkını arıyor oluşuydu. Biz bu hak arayışını sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir öğrencinin yıldığı, vazgeçtiği düşünülmesin. Biz bu ablukalara, bu siyasi baskılara direnmeye sonuna kadar kararlıyız. Hiçbirimiz bir siyasi partinin ateşlemesiyle hareket etmiyoruz. Hepimiz kendi özgür hür irademizle ortaya koyduğumuz bu eylemi sürdürmeye devam edeceğiz.