Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medyada paylaşılan "hediye kutularının görüntüleriyle" ilgili, "Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Köken, yaptığı açıklamada, görüntülerin kasıtlı ve yanlış bilgilerle servis edildiğini bildirdi.
Belediyenin resmi deposunda bulunan ürünlerin hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşulara sosyal destek amacıyla kullandıkları ürünler olduğunu belirterek, "Belediyemizin deposuna muntazam olarak poşetlenerek yerleştirilen ürünler, sayılma ve inceleme bahanesiyle 2 Nisan Salı günü kasıtlı olarak dağıtıldıktan sonra video çekilerek sosyal medyaya servis edilmiştir." bilgisini paylaştı.
"Her zaman şeffaf olmaya özen gösterdim"
Videoda vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda temin edilen hasta yatağı, tekerlekli sandalye, medikal malzemeler ile gıda kolilerinin de yer aldığının altını çizen Köken, şunları kaydetti:
" Kemerburgaz'daki depomuz ile belediyemizin ürünlerini tek noktada toplamış ve farklı farklı depolarda toplanmasının önüne geçmiştik. Görevde olduğum 5 yıl boyunca belediyemizin faaliyetleri hakkında her zaman şeffaf olmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdim, bugün de aynı noktadayım. Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum."
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, manipülatif içerikleri kınadı - Son Dakika
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