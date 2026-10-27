Altın Top bu kez Harry Kane'in! İngiltere'nin 25 yıllık bekleyişi bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Altın Top bu kez Harry Kane'in! İngiltere'nin 25 yıllık bekleyişi bitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın Top bu kez Harry Kane\'in! İngiltere\'nin 25 yıllık bekleyişi bitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda yapılan törende 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusu seçilen Bayern Münih golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or'u kariyerinde ilk kez kaldırdı. Michael Owen'ın 2001'deki zaferinden bu yana ödülü alan ilk İngiliz olan Kane, oylamada Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın önünde yer aldı.

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Harry Kane, 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kariyerinde ilk kez kazandı.

Ödülün 70. kez sahibini bulduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, 1956'da ilk Ballon d'Or'u kazanan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'un anısına ilk kez Paris dışında yapıldı.

Sunuculuğunu Thierry Henry ile Kate Scott'ın yaptığı ödül töreni, kent merkezindeki yoğun trafik nedeniyle 45 dakika gecikmeyle başladı.

Oylamada Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise geçen sezon Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve geçen yaz London City Lionesses'a transfer olan İspanyol yıldız Alexia Putellas, 2021 ve 2022'nin ardından Ballon d'Or ödülünü üçüncü kez kazandı.

ÖDÜLÜ 25 YIL SONRA KAZANAN İLK İNGİLİZ

33 yaşındaki Kane, 2001'de Michael Owen'dan sonra Ballon d'Or'a uzanan ilk İngiliz futbolcu oldu.

Kane, Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) ve Michael Owen'ın ardından ödülü alan beşinci İngiliz olarak tarihe geçti.

İngiliz futbolcu, 1980 ve 1981'de ödülü art arda kazanan Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or'u alan ilk Bayern Münih oyuncusu olmayı başardı.

Harry Kane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 maçta 61 gol atarak kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmuştu. Yıldız futbolcu, milli takımla birlikte 73 kez fileleri havalandırmıştı.

Kane, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda da 6 gol atarak İngiltere'nin üçüncülüğünde önemli rol oynadı.

KANE: SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM

Ödül töreninde konuşan Kane, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl zor bir seçim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya klasında oyuncular var. Tüm kazananları ve adayları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkür eden Kane, geçen hafta kulübün tesisinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de seslenerek, "Vinny, sana acil şifalar diliyorum. Umarım bu sana biraz enerji vermiştir." dedi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Kane'i tebrik ederek, "Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerim uzun zaman önce tükendi ama futbol dünyasının seni artık resmen ödüllendirdiğini görmekten mutluluk duyuyorum. 25 yıl aradan sonra bu büyük ödülü kazanan ilk İngiliz olmak bunu daha da özel kılıyor. Seni liderimiz olarak görmek bizim için büyük şans." diye konuştu.

YAMAL, KOPA KUPASI'NI ÜST ÜSTE 3. KEZ KAZANDI

Barcelona'nın 19 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı art arda üçüncü kez kazanma başarısını gösterdi.

Bu ödülün kadınlardaki sahibi ise ödülü üst üste ikinci kez alan Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Vicky Lopez oldu.

Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası erkeklerde Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, kadınlarda ise Pachuca'nın Meksikalı golcüsü Charlyn Corral'a gitti. Corral, Pachuca kadın takımının tarihindeki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, erkeklerde Athletic Bilbao'nun İspanyol file bekçisi Unai Simon, kadınlarda ise Barcelona'nın İspanyol kalecisi Cata Coll kazandı.

Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Simon, turnuvada 7 maçta kalesini gole kapatarak rekor kırmış ve "Altın Eldiven" ödülünün sahibi olmuştu.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ DE LA FUENTE

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, erkeklerde yılın teknik direktörü ödülüne (Johan Cruyff Kupası) layık görüldü.

Barcelona kadın takımının teknik direktörü Pere Romeu da kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanan Paris Saint-Germain'e, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.

Socrates ödülü ise saha dışındaki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Arsenal'ın İngiliz yıldızı Bukayo Saka'ya verildi.

Kaynak: AA
Kylian MbappeLamine YamalMichael OwenBayern MünihHarry KaneİngiltereLondraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Erken seçim için tarih verdi Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor Kulisler hareketlendi Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Derbiye damga vuran görüntü İsmail Kartal’a tepki yağdı Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Hastane önünde feci kaza Tanınmış turizmci hayatını kaybetti Hastane önünde feci kaza! Tanınmış turizmci hayatını kaybetti
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:22
Derbiye damga vuran görüntü İsmail Kartal’a tepki yağdı
Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
22:51
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
22:16
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
22:15
Maça damga vuran kare Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
21:17
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
21:15
Derbi öncesi bomba görüntü
Derbi öncesi bomba görüntü
21:03
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 04:43:52. #7.13#
SON DAKİKA: Altın Top bu kez Harry Kane'in! İngiltere'nin 25 yıllık bekleyişi bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei