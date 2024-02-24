Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yerel seçimlerdeki projelerini tanıttı

Eyüpsultan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini anlattı.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Köken, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gelecek 5 yıl için yapmayı planladığı projeleri tanıttı.
Köken projelerini, "yaşayan şehir, sağlık şehri, yeşil şehir, spor şehri, kültür şehri, eğitim şehri ve teknoloji şehri" şeklinde 7 farklı kategoride sundu.
Kadınlar Lokali konseptiyle mekanlar tasarladıklarını ifade eden Köken, ilk etapta Göktürk ve Akşemsettin'de lokalin açılacağını belirtti.
Emeklilik oranının artmasıyla vatandaşların zaman geçirebileceği mekan ihtiyacının arttığını vurgulayan Köken, "Komşu ve pazar ziyaretlerimizde karşımıza çıkıyordu. Ne yapabiliriz diye düşündük ve İkinci Bahar Kıraathanesi konseptini geliştirdik. İçerisinde vakit geçirebileceğimiz, nostalji kokan küçük dokunuşlar olacak. Düğmeciler, Göktürk, Çırçır ve Akşemsettin bölgelerimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunun tutacağına ve beğenileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlerde kahve kültürünün arttığını anlatan Köken, kaliteli ve ucuz kahveyi Eyüpsultan'la tanıştırdıklarını, şimdi sırada ise semt lokantalarını vatandaşlarla buluşturmak olduğunu kaydetti.
Eyüpsultan'a yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacağını aktaran Köken, şunları kaydetti:
"Bünyesinde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak. Hepsi aynı yerde fakat farklı binada olacak ve binalar birbirini görmeyecek şekilde tasarladık. Yeşili mahallelerimize de ulaştıracağız. Millet bahçeleri ve mahalle bahçeleriyle komşularımızın nefes alabileceği mekanlar oluşturacağız. Önümüzdeki 5 sene içerisinde sürdürülebilir enerji yatırımlarımız devam edecek. Hedefimiz Güneş Enerjisi Santralini büyütüp geliştirerek yüzde 70'lerde olan rakamı yüzde 100'e çıkarmak."
Otopark sorununun çözümü için 5 yılda 1400 araçlık otopark yapıldığını belirten Köken, Kemerburgaz, Yeşilpınar, Düğmeciler, Çırçır, İslambey, Göktürk, Alibeyköy, Rami, Defterdar ve Güzeltepe için otopark projelerinin müjdesini verdi.
Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yerel seçimlerdeki projelerini tanıttı - Son Dakika
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