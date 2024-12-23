Eyüpsultan Belediyesi, Şirketle Uzlaşarak Haciz İşlemini Önledi

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EYÜPSULTAN Belediyesi, çöp toplama ve araçların işletimi hizmeti aldığı şirketin 90 milyon lira tutarındaki ödemesini yapmadı. Yasal süre sonunda bir ödeme planı sunulmaması üzerine şirket avukatı haciz işlemi başlattı. Sabah saatlerinde haciz memurlarıyla birlikte belediye binasına gelen şirket avukatı, tüm gün süren görüşmelerin ardından belediye ile uzlaşma sağlandığını açıklayarak, haciz işlemini yapmadan binadan ayrıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'ne 2024 yılı boyunca çöp toplama ve araçların işletimi hizmeti veren şirket, 90 milyon lira tutarındaki ödemeyi alamadı. Belediyenin yasal süre içerisinde herhangi bir ödeme planı sunmaması üzerine, şirket avukatı Erdal Avcı haciz işlemi başlattı. Şirket avukatı, bugün sabah saatlerinde haciz memurları ile birlikte belediye binasına geldi. Haciz işlemleri öncesi açıklama yapan şirket avukatı Erdal Avcı, "Müvekkilim olan şirketin daha önce Eyüp Belediyesi'nde uzun yıllardır vermiş olduğu çöp toplama ve araçların işletimine ilişkin kiralama sözleşmesi uyarınca vermiş olduğu hizmetin, hiçbir sıkıntı olmadan tamamlanmış olmasına rağmen kendisine ödenmeyen işte 90 ile 95 milyon civarı, toplamda şirketin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olan bir alacağa ilişkin icra takibi işlemi için geldik. Öncesinde de biz belediyemizle uzlaşmak için ciddi bir çaba harcadık. Kendileriyle 3 toplantı yaptık. Hatta icra takibinin açılması sonrasında da kendileriyle bir araya geldik. Ancak maalesef hakkaniyete uygun, müvekkilimin hak edişlerine ilişkin sürelere uygun ödeme yapılması konusunda bir türlü ciddi bir teklifle karşılaşmadık. Biz karşıda çokta uygun bir teklif sunduk. Kendilerini rahatlatacak bir teklif sunduk. Ancak ona da bir muhatap bulamadık. Başkan yardımcıları ve başkanla görüşme yönünde taleplerimizi iletmemize rağmen kabul edilmedi. Biz de icra takibi uyarınca bu hakkımızı kullanmaya geldik" dedi.

'UZLAŞMA ZEMİNİ VAR, SONUCA ERDİRECEĞİZ'

Tüm gün süren görüşmelerin ardından yeniden açıklama yapan Şirket Avukatı Erdal Avcı, "Rakamın yüksekliği sebebiyle uzun müzakare yürüttük. Sonunda olumlu yaklaştı belediye uzlaşma zemini doğdu o sebeple uzlaşma sağlayacağımz umuduyla bugünkü hacizi sonlandırdık. Olumsuz bir durum yok. Tabi ki buraya geliş amacımız oydu ancak sonrasında belediye başkanı konuya olumlu yaklaşıp çözüm konusunda uzlaşma zeminini yaratınca ona ihtiyaç kalmadı o sebeple kamyonu da geri döndürdük. Uzlaşma zemini var sanıyorum sonuca erdireceğiz" şeklinde konuştu.