Eyüpsultan'da 5 ağacın kesildiği iddiası üzerine sakinler bilimsel rapor istedi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 5 ağacın kesildiği iddiası üzerine sakinler bilimsel rapor istedi

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İBB'nin Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'ndaki 168 ağacın Başakşehir Resneli bölgesine taşınacağı duyuruldu. 5 ağacın kesildiği iddiası üzerine semt sakinleri basın açıklaması yaparak bilimsel rapor ve şeffaflık istedi.

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) tramvay hattı çalışmaları nedeniyle 5 ağacın kesildiğini öne süren ilçe sakinleri basın açıklaması yaptı.

İBB'nin Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan 168 ağacın karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine taşınacağının duyurulmasının ardından, 5 ağacın kesildiği iddiası ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Eyüpsultan Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan semt sakinlerinden Muhammed Erkam Bülbül, Eyüpsultan Bulvarı'nda, Demirkapı istikametine uzanan güzergahta 168 ağacın söküleceğinin ifade edildiğini belirterek, "Bu ağaçların önemli bir bölümünün yüz yaşını aştığı, aralarında 20'yi aşkın asırlık çınarın bulunduğu bilinmektedir. Karşımızdaki mesele sıradan bir peyzaj düzenlemesi değil, onlarca kuşağın tanıklık ettiği yaşayan bir mirasın geleceğidir." diye konuştu.

Bülbül, yetkililerin ağaçların başka alanlara taşınacağını söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu ağaçların taşınmasına yönelik bilimsel hazırlıklar yapıldı mı? Plantasyon için kök budamaları ve taç budamaları uzmanların gözetiminde gerçekleştirildi mi? Bu işlemlere ilişkin bilimsel raporlar ve uygulama takvimi kamuoyuyla paylaşıldı mı? Tabii ki hayır. Dün geceki çalışmada gördüğümüz üzere kesilen 5 koca ağaç, bu şartların hiçbirine uyulmadan katledildi. Tekrar dikilmesi mümkün olmayan bir şekilde kesildi, biçildi ve atıldı. Gerçek, yapay zeka görselleriyle saklanamayacak kadar ortadadır. Eyüpsultan'da hem yeşilin hem de tarihi eserlerin kıyımı başlamıştır."

"Yeterli ve şeffaf bilgiye sahip değiliz"

Bülbül, Feshane'den başlayıp Bayrampaşa'da sona ereceği söylenen tramvay hattının yapım çalışmalarının yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü kaydederek, "Ne var ki halk olarak projenin güzergahı, çevreye etkileri, tarihi yapılara verebileceği zararlar ve ağaçların geleceği hakkında yeterli ve şeffaf bilgiye sahip değiliz." dedi.

Çalışmalar kapsamında ilçenin tarihi mirasının zarar gördüğünü dile getiren Bülbül, şöyle devam etti:

"Eyüpsultan Bulvarı üzerinde, gecenin karanlığında apar topar 5 ağacın kesildiğine tanık olduk. Kim oldukları, hangi kurum adına hareket ettikleri ve bu işlem için hangi resmi yetkiye sahip oldukları bilinmeyen kişiler, ağaçları keserek ortadan kaldırmaya çalıştı. Semt sakinleri olarak iş makinelerinin çalışmalarına itiraz ederek süreci durdurmaya çalıştık ve polise haber verdik. Şimdi soruyoruz, bu ağaçları kesenler kimlerdir? Hangi yetkiyle hareket etmişlerdir? Çalışmaların sorumlusu kimdir? Böylesine önemli bir alanda, kamuoyunun bilgisi ve denetimi dışında bu işlemler nasıl gerçekleştirilebilmektedir?"

Bülbül, "Dün gece yaşadığımız olay, Eyüpsultan'da yaşanmasından endişe ettiğimiz daha büyük bir tahribatın yalnızca habercisidir. Her fırsatta çevreyi, ağacı ve tarihi mirası korumaktan söz edenlerin, iş uygulamaya geldiğinde nasıl bir tutum sergilediğini bir kez daha gördük. Aylardır rezil bir halde bulunan Eyüpsultan Meydanı'nda bitmeyen çalışmaların başlıca sebebinin yapmak istedikleri kıyımın kılıfı olduğunu da anlamış olduk. Biz bu semtin gözden çıkarılmasına razı değiliz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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