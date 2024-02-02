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Eyüpsultan'da Ahşap Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Ahşap Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Eyüpsultan\'da Ahşap Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu 4 kişi ise evde olmadığı için sağ salim kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangını söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, yangının çıktığı evin yan sokağındaki pazarda çalışan bir kişi, yangını fark edince hemen olay yerine koştuğunu ve büyük bir duman olduğunu belirtti.

02.02.2024 13:51
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İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İslambey Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahşap ev tamamen yandı.

Yabancı uyruklu 4 kişinin kaldığı evin, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Yangının çıktığı evin yan sokağındaki pazarda çalışan Nevzat Aydın, "Arkadaşlarım yangın çıktığını söyleyince koşa koşa geldim. Baya bir duman vardı. Yangın büyüktü. Neden çıktığını bilmiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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