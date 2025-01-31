Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Öldürüldü

Eyüpsultan'da B.Y., annesi, babası, kardeşi ve babaannesini silahla öldürdü. Olay sonrası kayıplara karışan B.Y., Bursa'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Cinayeti itiraf eden B.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

31.01.2025 08:58
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EYÜPSULTAN'da iddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32), babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalanırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü, diğer odalarda annesi Fatma İnce, yengesi Aysun Yenigün ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü yerde kanlar içinde yatarken buldu. İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. B.Y.'nin ilk sorgusunda, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Öldürüldü - Son Dakika

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