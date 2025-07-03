Eyüpsultan'da Bıçaklı Kavga: 4 Tutuklama

Eyüpsultan'da bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi ile 2 oğlunun da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde Recep K'nin (54) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından binanın merdivenlerindeki kanı temizlediği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında olaya karıştığı iddiasıyla maktulün eşi F.K. ile oğulları M.K. (32) ve Y.R.K. de (22) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maktulün eşi F.K, emniyetteki ifadesinde, mutfakta alkol alan eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve kendisine bıçak çeken eşini tezgahtan aldığı bıçakla yaraladığını öne sürdü.

Recep K'nin oğlu M.K'nin de boyun ve yüz bölgesinde boğuşma izleri olduğunu gören ekipler, ikamet yakınındaki çöpte kanlı şort, kanlı bez, kanlı sandalye ve olayda kullanıldığı değerlendirilen yıkanmış 2 ekmek bıçağı buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan anne ve 2 oğlu ile onlara yardım ettiği öne sürülen 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyetten çıkışı sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna F.K, "Kazayla oldu, o beni öldürecekti. Öldürme kastım olmadı, kurtulmak için yaptım." yanıtını verdi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olayın ardından şüphelilerin bina içindeki merdivenleri temizlediği, sandalye ve bir poşeti çöpe attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.