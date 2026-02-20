Eyüpsultan\'da GETAT Kliniği Açıldı

EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniğinin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül , " Sancaktepe'de 4 bin yataklı şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. 2 sene içerisinde tamamlandığında Avrupa'nın ve dünyanın sayılı hastanelerinden biri olacak. Hem şehir hastanesi formatında yerler yapılıyor hem de ilçe özelinde 300 yataklı, 500 yataklı hastaneler yapılacak. Bizim ilçelerimiz büyük, her biri Anadolu'da bir il büyüklüğünde. İstanbullular hizmetin en güzeline layık" dedi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniğinin açılış töreni İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Tören Vali Gül'ün yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, sağlık çalışanları ve hastane personeli katıldı. Tören, kurdele kesimi sonrası gerçekleştirilen konuşmaların ardından sona erdi.

'YENİ HASTANELER DAHA KONFORLU HİZMET İMKANI SUNUYOR'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni hastaneler yapılıp hem de eski hastanelerin yıkılıp tekrardan yapılması sağlandı. Aslında yıkılıp tekrardan yapılması demek birkaç şeye hizmet ediliyor. Birincisi depreme dayanıklı hale gelmiş oluyor. İkincisi ise daha önceki 300 yataklı, 500 yataklı, bin yataklı hastanelerle yeni yapılanların fiziki standartları aynı değil. Daha büyük yapılıp koğuş sisteminden oda sistemine dönmüş oluyor. Çalışanlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz özetle sağlığın her kademesinde hizmet veren mesai arkadaşlarımızın daha konforlu hizmet verdiği, vatandaşlarımızın daha konforlu hizmet aldığı bir tablo ortaya çıkıyor. Şu an İstanbul'da inşaatı devam eden, muhtemelen saydıklarımın içerisinde unuttuklarım da olacaktır; Sancaktepe'de 4 bin yataklı şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. 2 sene içerisinde tamamlandığında Avrupa'nın ve dünyanın sayılı hastanelerinden biri olacak. Hem şehir hastanesi formatında yerler yapılıyor, hem de ilçe özelinde 300 yataklı, 500 yataklı hastaneler yapılacak. Bizim ilçelerimiz büyük, her biri Anadolu'da bir il büyüklüğünde. İstanbullular hizmetin en güzeline layık" ifadelerini kullandı

'250 YENİ 112 İSTASYONU TESLİM EDİLECEK'

İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Gül, "İstanbul Valiliği'nin bünyesinde İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi (İPKB) kamu kurumlarını depreme dayanıklı hale getiriyor. Bunun yanında da depreme dirençli şehirler oluşturmak için çeşitli projeler uyguluyor. Bu sene içerisinde 250 tane 112 istasyonu yapıp teslim edeceğiz. 112 istasyonu 250 tane yapıldığında şu an Türkiye ortalamasında daha iyi olan hastaya gitme durumumuz daha da iyileşecek. Buralarda çalıştırılmak üzere de 100 tane Sağlık Bakanlığımızın yaptıklarına, verdiklerine ilave olarak ambulans satın almış olacağız. Bütün bu hizmetlerle sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve tüm ekibine, kaymakamlarımıza, vali yardımcılarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'HEM BATI, HEM DOĞU TIBBINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bu mübarek günde Ramazan ayınızın ikinci gününde hem de Cuma günü bu açılışımızda sizlerle beraber olmaktan duyduğumuz sevinci, mutluluğu ve gururu tekrar paylaşmak isterim. Bugün bir GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları) uygulama merkezi açıyoruz. Biliyorsunuz bilimin ve tıbbın çıkış noktası bizim topraklarımız, bizim medeniyetimiz. Gün geçtikçe 19'uncu ve 20'nci yüzyıldan sonra sanki batı medeniyetinin bir icadı, batı medeniyetinin bir uygulaması şeklinde bize 'Ortodoks tıp' olarak geri dönen bir uygulama. Biz yeni çıkan mevzuatımızla, sayın bakanımızın uygulamalarıyla beraber hem batı hem doğu tıbbını bir araya getirerek aslında tamamlanmış anadolu'nun ürettiği, bu anadolunun coğrafyasının bize haşr ettiği uygulamalarla tıpla beraber de insanlara şifaya vesile olmaya çalışıyoruz. Bu noktada 16 tane uygulama merkezimizden bir tanesi bulunduğunuz yer Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" dedi.