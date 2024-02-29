Eyüpsultan'da İETT otobüsleri karıştığı trafik kazası - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İETT otobüsleri karıştığı trafik kazası

Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kazadan sonra cadde trafiğe kapatıldı ve otobüsler çekildikten sonra tekrar açıldı.

29.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Eyüpsultan'da 2 İETT otobüsünün karıştığı bir trafik kazası yaşandı.

Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi'nde saat 08.30 civarında seyreden İETT otobüsü, sağa dönüş yaptığı sırada bir otomobille çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen bir başka İETT otobüsü de kaza yaptığı için duran otobüse arkadan çarptı.

Ardından trafiğe kapatılan cadde, otobüslerin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kazadan sonrası, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İETT otobüsleri karıştığı trafik kazası - Son Dakika
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