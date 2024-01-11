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Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da bulunan katı atık aktarma merkezinde çıkan bıçaklı kavgada temizlik görevlisi hayatını kaybetti. İBB'ye bağlı İSTAÇ çalışanı ile Beyoğlu Belediyesine bağlı temizlik görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve temizlik görevlisi bıçakla yaralanmıştır. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden temizlik görevlisinin katil zanlısı gözaltına alınmıştır.

Eyüpsultan\'da katı atık aktarma merkezinde bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
11.01.2024 - 12:26,
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Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde çıkan bıçaklı kavgada temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi'nde İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) çalışanı E.Y. ile Beyoğlu Belediyesine bağlı temizlik görevlisi Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaçeper, bıçakla yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaçeper, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aynı mahalleden tanışıklıkları olan ikili arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kavganın "ters bakma" nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA
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