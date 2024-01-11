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Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde çıkan kavgada temizlik görevlisini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde çıkan kavgada temizlik görevlisini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı İSTAÇ çalışanı ile Beyoğlu Belediyesine bağlı temizlik görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, temizlik görevlisi bıçakla yaralanarak hayatını kaybetmiştir. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştır.

Eyüpsultan\'da katı atık aktarma merkezinde çıkan kavgada temizlik görevlisini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 20:44,
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Eyüpsultan'da katı atık aktarma merkezinde çıkan kavgada temizlik görevlisini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi'nde İBB'ye bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) çalışanı E.Y. ile Beyoğlu Belediyesine bağlı temizlik görevlisi Serdar Karaçeper arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaçeper, bıçakla yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaçeper kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aynı mahalleden olan ikili arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kavganın "niye ters baktın" meselesinden çıktığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.

Kaynak: AA
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