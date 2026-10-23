Eyüpsultan'da kolonunda çatlak çıkan 5 katlı bina mühürlendi, 21 daire boşaltıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kolonunda çatlak çıkan 5 katlı bina mühürlendi, 21 daire boşaltıldı

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Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde kolonlarından ses gelen 5 katlı binada bir kolonda çatlak tespit edildi. Tedbir amacıyla mühürlenen binadaki 21 dairenin sakinleri tahliye edilirken, durumun karot örneği ve rapor sonrası netleşmesi bekleniyor.

EYÜPSULTAN'da kolonlarından ses gelmesi üzerine dün gece tahliye edilen 5 katlı binada yapılan incelemede kolonlardan birinde çatlak tespit edildi. Tedbir amacıyla mühürlenen bina havadan görüntülendi. Kolonların son durumu cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, binanın durumunun alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netleşmesi bekleniyor. Tahliye edilen binada dairesi bulunan Cengiz Evyapan, "O gece olan bir sarsıntıda bu ev yıkılsaydı, enkaz altından toplamak zorunda kalabilirdik" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayanlar kolonlardan ses geldiğini fark ederek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ön incelemede kolonlardan birinde çatlak tespit edilmesi üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. 1972 yılında yapılan binada 21 dairenin bulunduğu öğrenildi.

'ENKAZ ALTINDAN TOPLAMAK ZORUNDA KALABİLİRDİK'

Binada dairesi bulunan Cengiz Evyapan, çatlağın fark edilmesinin ardından yetkililerin hızlı şekilde harekete geçtiğini belirterek olası bir faciaya dikkat çekti. Evyapan, "Bize haber geldi. Gittik kontrol ettik. O dairede oturan kişi yapı denetime atınca resimleri, yapı denetim 24 saat geçmeden binayı mühürleyip boşalttılar. 22 ya da 21 daire olması lazım. 60 yıllık komşular. Evlatlarımız yakınlardaydı. Kimisi damadının yanına, kimisi kızının yanına gitti. Kimisi oğlunun, evladının yanına sığındı, ev arıyor" dedi.

Çatlağın fark edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Evyapan, "Olayın olduğu dairede insanlar oturuyorlardı, gece olmuş zaten. Kızın yatak odasından ses gelerek kolon patlamış. O da fotoğraf çekip atıyor. Ama karşısındaki daire İstanbul dışında, anneme biz baktığımız için bizim evimiz boş kimse yoktu. Teras kattaki engelli komşumuz akrabasının yanında, o da evde yoktu. Boş olan evlerden bir tanesinde kolon patlama olayı olsaydı, bunu görmediğimiz için bildirme imkanımız da olmayacaktı. O gece olan bir sarsıntıda bu ev yıkılsaydı, biz bu insanlara 'buyurun çıkın mühürlüyoruz' demekten ziyade, enkaz altından toplamak zorunda kalma ihtimalimiz vardı" diye konuştu.

'KAROT VE RAPOR ALINACAK'

Belediyeyle temas halinde olduklarını belirten Evyapan, "Belediye ile temas halindeyiz. Karot ve rapor alınacak. Bunlar çıkmadan Yarısı Bizden kampanyasından faydalanamazsınız şeklinde bilgi aldık belediyeden. Rapor alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edilecek" ifadelerini kullandı.

'KADIN ÇOK KORKMUŞTU, PANİK İÇİNDE GELDİ'

Binada dairesi bulunan Bahattin Akkaya ise çatlakları fark eden komşularının büyük korku yaşadığını belirterek yetkililere haber verilmesini istediklerini söyledi. Akkaya, "Komşumuz çatlaklar olduğunu haber verdi. Kadın çok korkmuştu, panik içinde geldi. Ne yapacağımızı sordu. Ben de devlet yetkililerine bildirelim dedim. Teselli ettim. Çatlak yerleri kameraya almış, onları gösterdi. Biz evde değildik, sonradan haberimiz oldu. Herkes mağdur şu durumda. Akşam boşalttılar, mühürlediler gittiler. Biz devletten yardım istiyoruz. Bir an evvel yapılsın, mağdurlar kurtulsun. Tahliye edilenler yakınlarının yanına gittiler. 51 yıllık evler bunlar" dedi.

Binanın durumunun, alınacak karot örneğinin incelenmesi ve hazırlanacak raporun ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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