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Eyüpsultan'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da park halindeki 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, motosiklet tamircisi oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan motosikletlerin yanı sıra motor numarası silinmiş bir motosiklet daha ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Eyüpsultan\'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 13:21,
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Eyüpsultan'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet tamircisi 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan'da park halindeki 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Yusuf E. Ç. (26) ile Onur S'yi (26) gözaltına aldı.

Motosiklet tamircisi oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan 2 motosikletin yanı sıra motor numarası silinmiş halde üçüncü bir motosiklet daha ele geçirildi.

Çalınan motosikletlerden birinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Haklarında benzer suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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