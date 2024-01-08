Eyüpsultan\'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet tamircisi 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan'da park halindeki 2 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Yusuf E. Ç. (26) ile Onur S'yi (26) gözaltına aldı.

Motosiklet tamircisi oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan 2 motosikletin yanı sıra motor numarası silinmiş halde üçüncü bir motosiklet daha ele geçirildi.

Çalınan motosikletlerden birinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Haklarında benzer suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.