Eyüpsultan'da Otomobilin Motosiklete Çarpma Anı

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Eyüpsultan'da makas atarak ilerleyen otomobilin bir motosikletliye çarparak yere düşürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, trafik ışıklarında yeşil ışığın yanmasının ardından makas atarak ilerlemeye başladı. Diğer araçların arasından geçerek ilerleyen sürücü, bu sırada aynı istikamette giden motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü yere düşerken, otomobil dubalara çarparak durabildi.

Düşen motosiklet sürücüsü kalkarken, kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.